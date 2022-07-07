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1 час назад

У Илона Маска родились близнецы

Lenta.ru

У американского предпринимателя, владельца Tesla и SpaceX Илона Маска и директора по операциям и специальным проектам основанной им компании Neuralink Шивон Зилис в ноябре 2021 года тайно родились близнецы. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на судебные документы.

У Илона Маска родились близнецы
Фото: ReutersReuters

Дети появились на свет за несколько недель до рождения второго ребенка бизнесмена и канадской певицы Граймс. Издание отмечает, что теперь количество известных детей предпринимателя возросло до девяти.

В апреле Маск и Зилис подали прошение об изменении имен близнецов, чтобы частью их второго имени стали фамилии отца и матери. Судья в Техасе удовлетворил эту просьбу. В судебных документах они указали адрес, который топ-менеджер приобрела в августе прошлого года в техасском Остине, стоимость жилья оценивается в более четырех миллионов долларов.

В феврале сообщалось, что Илон Маск начал встречаться с австралийской актрисой Наташей Бассет. Папарацци сфотографировали 50-летнего миллиардера в компании рыжей девушки на выходе из частного самолета в аэропорту Лос-Анджелеса. По данным источника издания, возлюбленной Маска является 29-летняя актриса. Собеседник уточнил, что они встречаются «всего пару месяцев».

Шоу-бизнес,Илон Маск,SpaceX,
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