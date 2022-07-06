Певица и телеведущая Ольга Бузова у себя в аккаунте в Instagram (владелец — Meta, запрещённая в России экстремистская организация) раскрыла сумму, которую тратит на рестораны. Он призналась, что в среднем оставляет в заведениях до 150 000 рублей в месяц. При этом, по её словам, во многих ресторанах звезде либо делают «комплименты» от заведения и не приносят счёт, либо делают большую скидку.

«Я думаю, около 100 000–150 000 рублей в месяц. Когда постоянные съёмки, могу вообще не тратить на рестораны», — привела слова Бузовой «Газета.ru».

При этом артистка обратила внимание, что ей нравятся осознанные походы в общепит и вкусные ужины с мамой.

В мае «Секрет» писал, что Бузовой пришлось больше внимания уделять своему бюджету после блокировки в России Instagram.