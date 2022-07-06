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59 минут назад

Ольга Бузова призналась, сколько она тратит на рестораны

Секрет Фирмы

Певица и телеведущая Ольга Бузова у себя в аккаунте в Instagram (владелец — Meta, запрещённая в России экстремистская организация) раскрыла сумму, которую тратит на рестораны. Он призналась, что в среднем оставляет в заведениях до 150 000 рублей в месяц. При этом, по её словам, во многих ресторанах звезде либо делают «комплименты» от заведения и не приносят счёт, либо делают большую скидку.

«Я думаю, около 100 000–150 000 рублей в месяц. Когда постоянные съёмки, могу вообще не тратить на рестораны», — привела слова Бузовой «Газета.ru».

При этом артистка обратила внимание, что ей нравятся осознанные походы в общепит и вкусные ужины с мамой.

СМИ опубликовали райдер Ксении Собчак

В мае «Секрет» писал, что Бузовой пришлось больше внимания уделять своему бюджету после блокировки в России Instagram.

Ранее певица и телеведущая призналась в любви к России. Она рада, что родилась в этой стране и что она русская. По словам звезды, здесь она хотела бы жить, выступать, влюбиться, выйти замуж и родить ребёнка.

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