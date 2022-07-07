«Некрасиво обидел супругу»: Лепс впервые назвал причину развода

— Конечно, сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет, — откровенно рассказал певец.