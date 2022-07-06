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38 минут назад

Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни

Lenta.ru

Американский актер Брэд Питт рассказал, что страдает неизлечимой болезнью, которая лишает его возможности распознавать лица людей. Об этом сообщает DailyMail.

Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни
Фото: ReutersReuters

58-летняя голливудская звезда уверен, что страдает прозопагнозией, при которой утрачивается способность узнавать лица, но при этом сохраняется способность распознавать предметы. Артист добавил, что ему тяжело узнавать знакомых и друзей на вечеринках и других мероприятиях, а потому он опасается, что его близкие посчитают его эгоистичным, высокомерным или отстраненным. «Никто мне не верит», — заявил Питт.

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Актер впервые заговорил о своей болезни в 2013 году. Тогда звезда отметил, что многие его коллеги считают, что он не уважает окружающих и это его расстраивает. Официально врачи до сих пор не поставили знаменитости этот диагноз.

В марте стало известно о том, что американский актер Брюс Уиллис решил уйти из кино из-за проблем со здоровьем. У артиста диагностировали афазию. Это состояние затрагивает различные формы речевой деятельности и приводит к тому, что человек утрачивает способность говорить, читать и писать. Позже адвокат Брюса Уиллиса заявил, что актер хотел бы продолжать играть в кино вопреки болезни.

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