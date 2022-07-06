Звезда «Нэшвилла» рассказала о зависимости от опиоидов

Американская актриса и бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко Хейден Панеттьер рассказала изданию People о зависимости от алкоголя и опиоидов.

32-летняя звезда сериала «Нэшвилл» сообщила, что попробовала опиоиды в 15 лет, когда участник съемочной команды сериала, в котором она играла, предложил ей выпить «таблетку счастья». «Таблетки должны были подбадривать меня во время интервью. Я понятия не имела, что это было неуместно», — отметила артистка.

Позже Хейден продолжила употреблять наркотики и выпивать алкоголь в перерывах между съемками: «Вне съемочной площадки ситуация продолжала выходить из-под контроля. Когда я стала старше, наркотики и алкоголь стали чем-то, без чего я почти не могла жить».

В 2013 году актриса забеременела от своего возлюбленного, украинского боксера Владимира Кличко. В тот период Хейден перестала употреблять запрещенные вещества и алкоголь, однако, когда на свет появилась ее дочь, звезда столкнулась с послеродовой депрессией: «У меня никогда не было чувства, что я хочу навредить своему ребенку, но я не хотела проводить с ней время».

После рождения дочери Панеттьер вернулась к употреблению алкоголя и наркотиков, что стало причиной ее расставания с возлюбленным. Спустя четыре года артистка решила отправить ребенка жить к отцу на Украину. «Это было самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать, но я хотела быть для нее хорошей мамой, а иногда это означает отпустить», — рассказала звезда.

В том же году Хейден была госпитализирована из-за проблем с печенью, после чего оказалась в реабилитационном центре, в котором на протяжении восьми месяцев лечилась от зависимости.