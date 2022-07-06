Модель украла камеры из вебкам-студии Алибасова

Из вебкам-студии Бари Алибасова-младшего одна из сотрудниц украла веб-камеры с собственными съемками. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам Алибасова, девушка из Лисичанска пришла работать из массажного салона. Несмотря на запрет брать сотрудниц стрип-клубов и массажных салонов, ее все же взяли на работу, однако она не прошла испытательный срок.
«У нас девочки работают по 12 часов в смену. Она же не справлялась в испытательный срок. В день, когда мы должны были сообщить о том, что она не справилась, она выждала время, когда никого нет, нахватала камеры. У нас был ее паспорт, написали заявление в полицию, через два дня вернули камеры, полицейские отлично сработали» - рассказал он.
Алибасов-младший признался, что владеет 15 вебкам-студий. За восемь лет работы такой случай произошел впервые. По его словам, этот бизнес абсолютно легален, так как девушки не раздеваются на камеру, а просто разговаривают с клиентами. В первое время девушкам платят 100 тыс. рублей в месяц, но потом их заработок может увеличиться втрое.
«Проблема в том, что те, кто раздевается, работают на клиента разово — он увидел голое тело и ушел. А у нас на старте девушка зарабатывает меньше, например 100 тысяч, но клиенты к ней возвращаются, потому что интересно общение», — рассказал Алибасов.
Ранее Бари Алибасов-младший признался, что готов продать отца, чтобы еще больше прославиться и заработать. Он признался, что отец для него - коммерческий проект, ради которого он готов на все. К примеру, отбить Лидию Николаевну и «подкатывать к ней».