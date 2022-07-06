Модель украла камеры из вебкам-студии Алибасова

«У нас девочки работают по 12 часов в смену. Она же не справлялась в испытательный срок. В день, когда мы должны были сообщить о том, что она не справилась, она выждала время, когда никого нет, нахватала камеры. У нас был ее паспорт, написали заявление в полицию, через два дня вернули камеры, полицейские отлично сработали» - рассказал он.