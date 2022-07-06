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19 минут назад

Дочери Шукшина подали в суд на театр Бабкиной

Елена Прошина

Дочери писателя Василия Шукшина подали в суд на театр Надежды Бабкиной «Русская песня». Как сообщает Telegram-канал Mash, Ольга и Екатерина требуют более 600 тыс. рублей за нарушение авторских прав.

Дочери Шукшина подали в суд на театр Бабкиной
Фото: ТАССТАСС

По их мнению, спектакль «Калина Красная», в котором играет их сестра Мария Шукшина, показывают незаконно. У «Русской песни» якобы закончилась лицензия на постановку, а с ними дальнейшую работу никто не согласовывал.

Через суд сестры хотят потребовать с театра компенсацию – 243 тыс. рублей Екатерине и 364 тыс. рублей Ольге.

Напомним, что ранее стало известно, что сын Марии Шукшиной Макар Касаткин развелся со своей супругой Илоной Александровой и отказался от своего сына Марка, которого ему родила бывшая избранница Фрейя Зильбер. Сейчас мальчик находится под присмотром няни, оплачиваемой родственниками Шукшина, а Илона продолжает навещать его.

Шоу-бизнес,Мария Шукшина,Василий Шукшин,
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