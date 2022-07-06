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24 минуты назад

Лепс рассказал, как чуть не погиб на концерте

Газета.Ru

Певец Григорий Лепс в разговоре с mk.ru рассказал, как однажды его увезли с концерта на карете скорой помощи из-за внезапно открывшегося внутреннего кровотечения.

«Я еле выжил»: Лепс о несчастном случае на концерте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как-то меня на скорой увезли в больницу прямо с концерта — открылось внутреннее кровотечение, которое не могли долго остановить. Реанимация, уколы — я еле выжил», — вспомнил Лепс.

Певец признался, что после этого случая «сделал выводы» и стал внимательнее относиться к своему здоровью. В частности, Лепс сел на диету и отказался от употребления алкоголя, а также жирной и жареной пищи. Вместе с этим музыкант отметил, что редко бывает дома из-за постоянных гастролей. Однако, по мнению Лепса, это нормальная ситуация в тех семьях, где отец зарабатывает деньги.

Отмечает развод?: Лепс улетел в Италию

Ранее Лепс заявил, что мечтает спеть дуэтом с Пугачевой.

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