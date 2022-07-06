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23 минуты назад

Cчета компании Ани Лорак заморожены налоговой

Газета.Ru

Компания певицы ООО «Ани Лорак Продакшн» закрыта Федеральной налоговой службой (ФНС), а ее счета заморожены. Об этом пишет kp.ru.

Cчета компании Ани Лорак заморожены налоговой
Фото: РИА «Новости»РИА «Новости»

Издание отмечает, что 20 июня ФНС закрыла компанию артистки, занимавшейся организацией концертов и релизом песен. Причина закрытия не оглашается.

Известно, что бизнес Лорак также попал в черный список ФНС. «Здесь оказываются те, кто не платит обязательные отчисления, или более года не предоставляет налоговую отчетность», — пишет kp.ru. При этом ранее артистка исправно оплачивала налоги.

Поклонники забеспокоились состоянием Ани Лорак после того, как она несколько месяцев не выходила на связь. Народная артистка Украины отменила концерты в российских городах, перестала вести социальные сети и появляться на светских мероприятиях. В конце июня Лорак впервые показали на российском телевидении.

Ранее Ани Лорак заметили на празднике в честь дня рождения сына Филиппа Киркорова.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,ФНС России,
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