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1 час назад

Бузова рассказала о примирении с сестрой

Елена Прошина

Певица Ольга Бузова рассказала, что она примирилась со своей сестрой Анной — девушкам удалось уладить все имеющиеся конфликты. Как сообщает Starhit, в своих соцсетях она заявила, что очень любит родственницу и сейчас они хорошо общаются.

Бузова рассказала о примирении с сестрой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В наших сердцах друг к другу всегда жила, живет и будет жить любовь. Мы родные сестры! Как бы кто не хочет нас рассорить, мы все равно ими остаемся! Мы можем по-разному мыслить, не соглашаться друг с другом, и это нормально! Женские споры... Они есть у всех!» — заявила Бузова.

Отметим, что в прошлом между сестрами возникали различные недопонимания и конфликты. Недавно Анна призналась, что с теплотой относится к своей знаменитой родственницей и добавила, что раньше часто держала обиду на людей, которые ей по-настоящему близки и дороги.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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