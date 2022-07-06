Бузова рассказала о примирении с сестрой

«В наших сердцах друг к другу всегда жила, живет и будет жить любовь. Мы родные сестры! Как бы кто не хочет нас рассорить, мы все равно ими остаемся! Мы можем по-разному мыслить, не соглашаться друг с другом, и это нормально! Женские споры... Они есть у всех!» — заявила Бузова.