Добрынин рассказал о самочувствии после микроинсульта

«Я болел три года. Сейчас мне плохо относительно того периода, когда был бодрячком, когда ходил и песню пел „Все, что в жизни есть у меня“. А все, что в жизни есть у меня — это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие», — признался композитор в программе на телеканале ТВЦ.