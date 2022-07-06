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1 час назад

Добрынин — о самочувствии после микроинсульта: «Устаю и тяжело говорить»

WomanHit.ru

Композитор Вячеслав Добрынин в 2018 году перенес микроинсульт. После этого появилась информация о том, что мужчина стал вести затворнический образ жизни. Однако это оказалось преувеличением — Добрынин выходит в свет, но делает это редко из-за слабости.

Добрынин рассказал о самочувствии после микроинсульта
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Ранее Вячеслав старался не говорить о состоянии своего здоровья, но сейчас артист решил сделать исключение.

«Я болел три года. Сейчас мне плохо относительно того периода, когда был бодрячком, когда ходил и песню пел „Все, что в жизни есть у меня“. А все, что в жизни есть у меня — это болезнь, плохое настроение, плохое самочувствие», — признался композитор в программе на телеканале ТВЦ.

Пока Добрынин не собирается возобновлять творческие вечера.

«Не хожу на съемки, потому что устаю и тяжело говорить. Но все нормально», — заключил мужчина.

Напомним, что в начале года Вячеслав хотел выступить вместе со Львом Лещенко, однако здоровье ему это не позволило. Чтобы не огорчать друга, композитор решил хотя бы посетить концерт в качестве гостя.

Шоу-бизнес,Вячеслав Добрынин,Лев Лещенко,
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