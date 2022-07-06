Чурикова назвала живые выступления Кадышевой "чистым сексом"

Телеведущая Яна Чурикова в авторской программе на YouTube вспомнила выступление певицы Надежды Кадышевой на «Фабрике звезд».
Вместе с Ларисой Долиной и Сати Казановой артистка исполнила песню «Ивушки» в 2002 году. По словам Чуриковой, она в восторге от выступления исполнительницы. «Пение Надежды Кадышевой вживую — чистый секс! Секс тоже бывает разный», — сказала телеведущая.
До 2021 года Кадышева активно гастролировала по стране с народными песнями. С прошлого года певица приостановила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.
Ранее Надежда Бабкина подчеркнула, что она не состоит в конфликте с коллегой Надеждой Кадышевой. Она заверила, что информация об их якобы многолетнем конфликте является ложной. Бабкина объяснила, что у нее не вызывает отторжения и внешний вид коллеги, несмотря на то, что ранее она активно критиковала стиль Кадышевой.