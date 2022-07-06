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38 минут назад

Семья Шатунова оказалась вынуждена собирать деньги на памятник певцу

Елена Прошина

Семья умершего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова вынуждена собирать деньги на памятник артисту. Как сообщает «КП», через год родственники хотят поставить бронзовый монумент на могиле певца.

Семья Шатунова оказалась вынуждена собирать деньги на памятник певцу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил директор музыканта Аркадий Кудряшов, сейчас родственникам помог только певец Николай Басков. Он неоднократно признавался, что для него в российском шоу-бизнесе были только две знаковые фигуры: Шатунов и Виктор Цой.

Кудряшов также объявил о конкурсе на дизайн монумента. Он отметил, что памятник должен быть сделан из бронзы, а композицию необходимо выполнить в полный рост. Для участия в соревновании необходимо показать художественный эскиз будущего памятника Шатунову и доказать опыт работы в качестве скульптора.

Напомним, что Юрий Шатунов умер 23 июня на 49-м году жизни от сердечной недостаточности. Его сердце буквально разорвалось и, по словам директора артиста Аркадия Кудряшова, в такой ситуации ему не смог бы помочь ни один врач. Позднее семья Шатунова сделала заявление, что они не имеют претензий к медикам.

Шоу-бизнес,Аркадий Кудряшов,Юрий Шатунов,Николай Басков,Виктор Цой,
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