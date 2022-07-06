Семья Шатунова оказалась вынуждена собирать деньги на памятник певцу

Семья умершего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова вынуждена собирать деньги на памятник артисту. Как сообщает «КП», через год родственники хотят поставить бронзовый монумент на могиле певца.

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Как отметил директор музыканта Аркадий Кудряшов, сейчас родственникам помог только певец Николай Басков. Он неоднократно признавался, что для него в российском шоу-бизнесе были только две знаковые фигуры: Шатунов и Виктор Цой.

Кудряшов также объявил о конкурсе на дизайн монумента. Он отметил, что памятник должен быть сделан из бронзы, а композицию необходимо выполнить в полный рост. Для участия в соревновании необходимо показать художественный эскиз будущего памятника Шатунову и доказать опыт работы в качестве скульптора.