Катя Лель рассказала, как побывала на корабле инопланетян

Певица Катя Лель в рамках шоу Epic Fighting Championship на YouTube заявила, что побывала на корабле у инопланетян и слышала их разговоры.
«Я сидела у них на корабле, слышала эти голоса. Они делали такое торможение, когда ты не понимаешь, где ты и кто. Потому что, если бы я тогда врубилась, что я у них на корабле, у меня был бы разрыв сердца», — рассказала Лель.
Она также отметила, что незадолго до этого пришельцы украли у нее все зубы. Лель тогда было 16 лет, по словам исполнительницы, свидетелями этого происшествия стали ее родственники. Певица вспомнила, что незадолго до инцидента увидела «зеленое свечение».
«Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», — призналась она.