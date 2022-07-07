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2 часа назад

Катя Лель рассказала, как чуть не умерла от разрыва сердца на корабле у инопланетян

Газета.Ruиещё 1

Певица Катя Лель в рамках шоу Epic Fighting Championship на YouTube заявила, что побывала на корабле у инопланетян и слышала их разговоры.

Катя Лель рассказала, как побывала на корабле инопланетян
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

«Я сидела у них на корабле, слышала эти голоса. Они делали такое торможение, когда ты не понимаешь, где ты и кто. Потому что, если бы я тогда врубилась, что я у них на корабле, у меня был бы разрыв сердца», — рассказала Лель.

Она также отметила, что незадолго до этого пришельцы украли у нее все зубы. Лель тогда было 16 лет, по словам исполнительницы, свидетелями этого происшествия стали ее родственники. Певица вспомнила, что незадолго до инцидента увидела «зеленое свечение».

«Мы все видели, и нам не стерли память. Это сейчас смешно. Но тогда не было ни крови, ни боли: заросшие лунки, как будто зубов не было никогда», — призналась она.

Шоу-бизнес,НЛО,Катя Лель,
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