В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
45 минут назад

Близкий человек Пугачевой рассказал, как она живет в Прибалтике

Ura.Ru

Эстрадная певица Алла Пугачева после переезда в Прибалтику арендовала виллу, полностью оббитую деревом, с японским садом и трехкаскадным водопадом, частично застекленным потолком за 50 000 евро. Об этом рассказали близкие люди Аллы Пугачевой.

Раскрыты подробности жизни Пугачевой в Прибалтике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она вся отделана деревом, это дает очень нежный аромат в доме. Потом там есть японский сад с трехкаскадным водопадом во внутреннем дворе — это хорошее место для релакса и размышлений. И, наконец, там мало окон, что создает ощущение защищенности от порой достаточно агрессивного для Аллы Борисовны „наружного окружения“, где много папарацци и просто любопытных», — сообщило издание MK со ссылкой на близкого человека певицы.

Он также уточнил, что Пугачева никогда не хотела виллу в Прибалтике, так как это довольно дорогое вложение. Она не видит смысла покупать ее, потому что семья такой резиденцией пользуется всего два месяца в году. Даже за цену продажи в шесть миллионов евро плюс содержание снимать такую виллу за 50 000 евро на два месяца можно полвека.

В марте певица Алла Пугачева покинула Россию вместе со своими восьмилетними детьми. Позже она написала, что уехала временно. По ее словам, каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией.

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители