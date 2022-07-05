Раскрыты подробности жизни Пугачевой в Прибалтике

«Она вся отделана деревом, это дает очень нежный аромат в доме. Потом там есть японский сад с трехкаскадным водопадом во внутреннем дворе — это хорошее место для релакса и размышлений. И, наконец, там мало окон, что создает ощущение защищенности от порой достаточно агрессивного для Аллы Борисовны „наружного окружения“, где много папарацци и просто любопытных», — сообщило издание MK со ссылкой на близкого человека певицы.

Он также уточнил, что Пугачева никогда не хотела виллу в Прибалтике, так как это довольно дорогое вложение. Она не видит смысла покупать ее, потому что семья такой резиденцией пользуется всего два месяца в году. Даже за цену продажи в шесть миллионов евро плюс содержание снимать такую виллу за 50 000 евро на два месяца можно полвека.