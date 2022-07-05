Вдова Пьера Нарцисса подаст в суд на ММА-промоушен за кадры с певцом

Вдова Пьера Нарцисса Валерия Калачева собирается судиться с ММА-промоушеном «Наше дело» из-за использования кадров со съемок с ее супругом. Как сообщает Telegram-канал Mash, исполнитель должен был выйти на ринг с юмористом Николаем Лукинским.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Перед боем промоушен начал снимать видео для «прогрева» аудитории, однако на съёмки артист ходил уже больным. Сам бой так и не состоялся из-за смерти Нарцисса.

Вчера, 4 июля, авторы «Нашего дела» выложили ролик с Пьером на свой YouTube-канал, где певец выглядит опухшим и отекшим. Валерия возмутилась этому — по ее мнению, площадка изначально подписала на бой необследованного больного человека и теперь пиарится на его костях. Кроме того, разрешения на публикацию у семьи не спросили — сейчас женщина собирается обратиться в суд.

Напомним, что Пьер Нарцисс умер 21 июня в 23:15 на 46-м году жизни. На операционном столе у него отказало сердце из-за сердечной и почечной недостаточности, развившейся на фоне подагры. Церемония прощания с певцом несколько раз переносилась из-за проволочек с документами и несогласованности позиций родственников и прошла лишь 29 июня.