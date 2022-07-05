Журналистка рассказала о возвращении Меладзе и Урганта в шоу-бизнес

Российская журналистка Алена Жигалова в эфир своего YouTube-шоу “Алена, блин!” высказалась о том, что певец Валерий Меладзе и телеведущий Ивана Ургант планируют вернуться в российский шоу-бизнес.
По словам журналистки, эти звезды быстро “переобулись”, ведь речь уже зашла о заработке.
«Валерий Меладзе понял, что на очистке воды на хлеб с маслом и красной икрой не заработаешь. Внезапно любовь к шоу-бизнесу у него вернулась. В общем, полетит у нас певец в Азербайджан, где запланирован огромный концерт. Меладзе вместе с другими звездами будет петь, и признаваться в любви к публике и с новой силой любить этот шоу-бизнес», – говорит Жигалова.
Журналистка считает, что у Урганта немного скромнее запросы, чем у Меладзе. Наверное, поэтому Иван и провел закрытое мероприятие в Москве с Владимиром Познером. А сейчас некоторые говорят, что Ургант собирается выступить на одном из музыкальных фестивалей.