Журналистка рассказала о возвращении Меладзе и Урганта в шоу-бизнес

«Валерий Меладзе понял, что на очистке воды на хлеб с маслом и красной икрой не заработаешь. Внезапно любовь к шоу-бизнесу у него вернулась. В общем, полетит у нас певец в Азербайджан, где запланирован огромный концерт. Меладзе вместе с другими звездами будет петь, и признаваться в любви к публике и с новой силой любить этот шоу-бизнес», – говорит Жигалова.