Вокалистка «АлоэВера» попала в аварию на Бали

Вокалистка группы «АлоэВера» и бывшая жена оппозиционного политика Ильи Яшина Вера Мусаелян попала в аварию на Бали . Об этом девушка сообщила в социальных сетях.

«Не пугайтесь, моей жизни ничего не угрожает. Голова и позвоночник целы. Нужна операция на ключицу, поставить спицу, чтобы она правильно срослась», — написала певица.

По словам Мусаелян, операцию она будет делать в Москве, а пока ходит «с порванными связками и торчащей из плеча ключицей». Вылет в Россию запланирован на 5 июля. Певица не была в столице с марта 2022 года.