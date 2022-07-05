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1 час назад

Вокалистка "АлоэВера" Вера Мусаелян попала в аварию на Бали

Газета.Ruиещё 1

Вокалистка группы «АлоэВера» и бывшая жена оппозиционного политика Ильи Яшина Вера Мусаелян попала в аварию на Бали. Об этом девушка сообщила в социальных сетях.

Вокалистка «АлоэВера» попала в аварию на Бали
Фото: Страница Веры Мусаелян в социальной сети "ВКонтакте"Страница Веры Мусаелян в социальной сети "ВКонтакте"

«Не пугайтесь, моей жизни ничего не угрожает. Голова и позвоночник целы. Нужна операция на ключицу, поставить спицу, чтобы она правильно срослась», — написала певица.

По словам Мусаелян, операцию она будет делать в Москве, а пока ходит «с порванными связками и торчащей из плеча ключицей». Вылет в Россию запланирован на 5 июля. Певица не была в столице с марта 2022 года.

Шоу-бизнес,Илья Яшин,
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