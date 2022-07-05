Украинец Иван Дорн высказался о запрете на въезд в Россию

«Сейчас я ни с кем из россиян не общаюсь вообще. У меня есть родные в Башкирии, кроме одного брата, который уехал из России. Так вот, никто не позвонил за это время и не спросил, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — заявил артист.