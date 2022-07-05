Украинец Иван Дорн высказался о запрете на въезд в Россию

33-летний украинский певец Иван Дорн прокомментировал запрет на въезд в Россию в течение 50 лет. Как сообщает StarHit, он уже давно ожидал запрета на посещение страны.
«Уже появлялись эти списки, а меня в них все не было и не было, думал, забыли меня включить», — пояснил он.
Дорн отметил, что больше не общается со своими близкими, которые живут в России, поскольку за все это время они не разу не интересовались, как у него обстоят дела.
«Сейчас я ни с кем из россиян не общаюсь вообще. У меня есть родные в Башкирии, кроме одного брата, который уехал из России. Так вот, никто не позвонил за это время и не спросил, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — заявил артист.
Отмечается, что сейчас музыкант вместе с женой и детьми живет в Париже и выступает в европейских странах.