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10 минут назад

Дорн прокомментировал запрет на въезд в РФ в течение 50 лет

Елена Прошина

33-летний украинский певец Иван Дорн прокомментировал запрет на въезд в Россию в течение 50 лет. Как сообщает StarHit, он уже давно ожидал запрета на посещение страны.

Украинец Иван Дорн высказался о запрете на въезд в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уже появлялись эти списки, а меня в них все не было и не было, думал, забыли меня включить», — пояснил он.

Дорн отметил, что больше не общается со своими близкими, которые живут в России, поскольку за все это время они не разу не интересовались, как у него обстоят дела.

«Сейчас я ни с кем из россиян не общаюсь вообще. У меня есть родные в Башкирии, кроме одного брата, который уехал из России. Так вот, никто не позвонил за это время и не спросил, все ли у меня нормально вообще. Поэтому почти на всех людях в России поставлен крест», — заявил артист.

«Завидуй молча, вата!» — Наргиз Закирова жёстко нагрубила подписчице

Отмечается, что сейчас музыкант вместе с женой и детьми живет в Париже и выступает в европейских странах.

Шоу-бизнес,Наргиз Закирова,Иван Дорн,
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