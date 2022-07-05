«Говорили, что я дура»: Канделаки о решении не выводить деньги из России

Появилась информация о том, что власти Великобритании якобы намерены конфисковать на своей территории имущество российских граждан. Также сообщалось, что арестованные средства будут направлены на поддержку Украины.
Сейчас журналистка Тина Канделаки решила прокомментировать это. Знаменитость рада, что она не владеет недвижимостью за рубежом и не вкладывала деньги в иностранные банки.
«Очень многие мои знакомые, заработав первые деньги в двухтысячных, говорили мне о том, что я дура — не покупаю квартиру и не открываю счета в Лондоне, Барселоне или где-то еще. А я, дура, и правда не делала этого ни в Нью-Йорке, ни в Майами, нигде. Не то чтобы я к чему-то готовилась — просто думала, что мне не нужна там квартира или счет, если всю свою жизнь я провожу здесь, а если и прилетаю куда-то, то зарабатываю достаточно для того, чтобы снять номер в лучшей гостинице» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила звезда в личном блоге.
Теперь Канделаки язвительно высказывается о тех, кто выводил деньги из России.
«Допереводились, что называется. Теперь все это, вполне вероятно, будет передано в фонд украинских беженцев, и ведь это будет сделано, вы же это понимаете», — заключила журналистка.