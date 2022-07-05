«Говорили, что я дура»: Канделаки о решении не выводить деньги из России

«Очень многие мои знакомые, заработав первые деньги в двухтысячных, говорили мне о том, что я дура — не покупаю квартиру и не открываю счета в Лондоне, Барселоне или где-то еще. А я, дура, и правда не делала этого ни в Нью-Йорке, ни в Майами, нигде. Не то чтобы я к чему-то готовилась — просто думала, что мне не нужна там квартира или счет, если всю свою жизнь я провожу здесь, а если и прилетаю куда-то, то зарабатываю достаточно для того, чтобы снять номер в лучшей гостинице» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила звезда в личном блоге.