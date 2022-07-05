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51 минуту назад

«Говорили, что я дура»: Канделаки объяснила, почему не выводила деньги из России

WomanHit.ru

Появилась информация о том, что власти Великобритании якобы намерены конфисковать на своей территории имущество российских граждан. Также сообщалось, что арестованные средства будут направлены на поддержку Украины.

«Говорили, что я дура»: Канделаки о решении не выводить деньги из России
Фото: ТАССТАСС

Сейчас журналистка Тина Канделаки решила прокомментировать это. Знаменитость рада, что она не владеет недвижимостью за рубежом и не вкладывала деньги в иностранные банки.

«Очень многие мои знакомые, заработав первые деньги в двухтысячных, говорили мне о том, что я дура — не покупаю квартиру и не открываю счета в Лондоне, Барселоне или где-то еще. А я, дура, и правда не делала этого ни в Нью-Йорке, ни в Майами, нигде. Не то чтобы я к чему-то готовилась — просто думала, что мне не нужна там квартира или счет, если всю свою жизнь я провожу здесь, а если и прилетаю куда-то, то зарабатываю достаточно для того, чтобы снять номер в лучшей гостинице» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — заявила звезда в личном блоге.

Теперь Канделаки язвительно высказывается о тех, кто выводил деньги из России.

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«Допереводились, что называется. Теперь все это, вполне вероятно, будет передано в фонд украинских беженцев, и ведь это будет сделано, вы же это понимаете», — заключила журналистка.

Шоу-бизнес,Тина Канделаки,
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