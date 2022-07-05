В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
1 час назад

Раскрыта личность молодого ухажера Волочковой

Елена Прошина

Новый избранник танцовщицы Анастасии Волочковой Джехангир Мансуров оказался состоятельным бизнесменом. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», он является выпускником престижной саратовской академии в области юриспруденции.

Раскрыта личность молодого ухажера Волочковой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

После окончания вуза Мансуров основал собственное агентство по недвижимости, которое сейчас приносит ему солидный доход.

«Неужели Настя нашла кого-то при деньгах?» — пошутили над Волочковой авторы канала.

Напомним, что последние годы Волочкова быстро меняет своих ухажеров и шокирует публику своим поведением. Сперва внимание общественности привлек ее роман с банщиком Сергеем Кузнецовым — они расстались со скандалом и взаимными обвинениями. После танцовщица ушла к богатому турку с личным самолетом, личность которого так и не раскрыли.

Ранее Волочкова рассказала, что дает много бесплатных концертов, однако зарабатывает на жизнь звезда благодаря своему активному образу жизни. Деньги ей приносят регулярные съемки и рекламные контракты, а финансовое состояние позволяет ей путешествовать без каких-либо ограничений.

Шоу-бизнес,Сергей Кузнецов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители