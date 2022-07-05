Раскрыта личность молодого ухажера Волочковой

Новый избранник танцовщицы Анастасии Волочковой Джехангир Мансуров оказался состоятельным бизнесменом. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», он является выпускником престижной саратовской академии в области юриспруденции.

После окончания вуза Мансуров основал собственное агентство по недвижимости, которое сейчас приносит ему солидный доход.

«Неужели Настя нашла кого-то при деньгах?» — пошутили над Волочковой авторы канала.

Напомним, что последние годы Волочкова быстро меняет своих ухажеров и шокирует публику своим поведением. Сперва внимание общественности привлек ее роман с банщиком Сергеем Кузнецовым — они расстались со скандалом и взаимными обвинениями. После танцовщица ушла к богатому турку с личным самолетом, личность которого так и не раскрыли.