Заметили в компании женщин. Тарасов снова намекнул на разрыв с Костенко

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко еще недавно были примером идеальной семьи. Супруги воспитывают троих общих детей и не хотят останавливаться на количестве наследников.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Однако в последнее время у них не все хорошо в отношениях. Так, недавно Настя попала в больницу с сыном, а Тарасов в это время пропал из социальных сетей.

Поклонники сразу предположили, что у пары кризис. Тарасов написал, что он совершенно не знает, как ему жить дальше, но никакой конкретики не дал.

Теперь же Дмитрия заметили в компании друзей в баре, и Анастасии рядом не было.