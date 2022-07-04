Заметили в компании женщин. Тарасов снова намекнул на разрыв с Костенко

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко еще недавно были примером идеальной семьи. Супруги воспитывают троих общих детей и не хотят останавливаться на количестве наследников.
Однако в последнее время у них не все хорошо в отношениях. Так, недавно Настя попала в больницу с сыном, а Тарасов в это время пропал из социальных сетей.
Поклонники сразу предположили, что у пары кризис. Тарасов написал, что он совершенно не знает, как ему жить дальше, но никакой конкретики не дал.
Теперь же Дмитрия заметили в компании друзей в баре, и Анастасии рядом не было.
Сама Костенко говорит о том, что она всегда знает, где и с кем проводит время ее супруг. По слухам у Тарасова появилась другая, а Настя пытается наладить отношения с супругом. Кстати, после вечеринки футболист все-таки оказался дома. Напомним, прошлые два брака Тарасова распались из-за измен. Например, от первой жены он ушел к Ольге Бузовой, а от звезды — к Анастасии Костенко. Никаких официальных комментариев от пары не было.