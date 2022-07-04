Адвокат объяснил спешку вдовы Шатунова оформить наследство

Адвокат Андрей Князев в беседе с Day.ru объяснил, почему вдова Юрия Шатунова спешит оформить наследство. По словам специалиста, она все делает правильно. Светлана Шатунова, считает юрист, хочет обезопасить себя и своих детей.
"Чем раньше, тем лучше. Зачем ей ждать полгода? Сложности могут быть. Бывает, что появляются те, кто ему давал в долг. Могут появиться реальные или нереальные внебрачные дети. Может, кто-то сейчас в командировке и не знает, что Шатунов умер. Поэтому и дается шесть месяцев", — рассказывает адвокат.
Известно, что после похорон экс-солиста "Ласкового мая" его вдова была госпитализирована в одну из московских клиник после похорон певца.
У нее возникли проблемы с сердцем, о которых в беседе с журналистами рассказал продюсер Александр Герасимов.