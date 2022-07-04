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40 минут назад

Адвокат объяснил, почему вдова Шатунова спешит оформить наследство

Газета.Ru

Адвокат Андрей Князев в беседе с Day.ru объяснил, почему вдова Юрия Шатунова спешит оформить наследство. По словам специалиста, она все делает правильно. Светлана Шатунова, считает юрист, хочет обезопасить себя и своих детей.

Адвокат объяснил спешку вдовы Шатунова оформить наследство
Фото: ТАССТАСС

"Чем раньше, тем лучше. Зачем ей ждать полгода? Сложности могут быть. Бывает, что появляются те, кто ему давал в долг. Могут появиться реальные или нереальные внебрачные дети. Может, кто-то сейчас в командировке и не знает, что Шатунов умер. Поэтому и дается шесть месяцев", — рассказывает адвокат.

Известно, что после похорон экс-солиста "Ласкового мая" его вдова была госпитализирована в одну из московских клиник после похорон певца.

Похороны Шатунова закончились скандалом из-за наряда вдовы

У нее возникли проблемы с сердцем, о которых в беседе с журналистами рассказал продюсер Александр Герасимов.

Шоу-бизнес,Александр Герасимов,Юрий Шатунов,Андрей Князев,
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