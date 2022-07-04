Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе рядом с папой и бабушкой

Эстрадного певца Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе в Камеруне. Об этом сообщает издание "СтарХит".

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Тело исполнителя хита "Шоколадный заяц" погребли рядом с папой и бабушкой. Похороны прошли 2 июля.

Известно, что бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева была против захоронения певца в Камеруне, однако ей пришлось смириться с волей родственников.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры — заболевание вызвало полиорганную недостаточность у артиста. Церемония прощания с ним неоднократно переносилась из-за попыток родственников договориться друг с другом и бюрократической специфики отправки тела на другой континент.