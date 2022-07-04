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54 минуты назад

Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе рядом с папой и бабушкой

Газета.Ru

Эстрадного певца Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе в Камеруне. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе рядом с папой и бабушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело исполнителя хита "Шоколадный заяц" погребли рядом с папой и бабушкой. Похороны прошли 2 июля.

Известно, что бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева была против захоронения певца в Камеруне, однако ей пришлось смириться с волей родственников.

Пьер Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры — заболевание вызвало полиорганную недостаточность у артиста. Церемония прощания с ним неоднократно переносилась из-за попыток родственников договориться друг с другом и бюрократической специфики отправки тела на другой континент.

30 июня прошло публичное прощание с Пьером Нарциссом в Центральной клинической больнице Москвы. Тело певца отправили в Камерун 1 июля.

Шоу-бизнес,Пьер Нарцисс,
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