Лолита похвасталась татуировками в постели

Певица Лолита опубликовала видео в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), на котором видны переводные татуировки, которые исполнительница сделала на отпуске в Болгарии .

«С татуировками. Но это все переводные картинки, а радости-то сколько! Это так классно!» — воскликнула Лолита.

Она не считает необходимым «портить тело», чтобы преобразить свою кожу красивыми рисунками. Лолита призналась, что боится боли и не планирует делать постоянные татуировки. По мнению исполнительницы, переводные тату можно будет свести с помощью мочалки уже через неделю.