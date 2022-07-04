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23 минуты назад

«Завидуй молча, вата!» — Наргиз Закирова жёстко нагрубила подписчице

Popcake.tv

Поведение Наргиз Закировой шокирует общественность с каждым днем все больше и больше. Артистка осудила начавшуюся спецоперацию, за что поплатилась карьерой. Артистку депортировали в Узбекистан и закрыли въезд в Россию на несколько лет. Стоит отметить, что широкую популярность Наргиз обрела именно в РФ. Сначала на неё обратили внимание благодаря конкурсу «Голос», а затем Максим Фадеев взял её под свое «продюсерское крыло» и написал несколько громких хитов.

«Завидуй молча, вата!»: Наргиз нагрубила подписчице
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Теперь обиженная Закирова регулярно критикует Россию. Недавно она приняла для себя решение, что будет вещать на английском языке. Кто не в курсе, у Наргиз есть американское гражданство — в Соединенных Штатах проживают её дети.

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Одна из подписчиц решила саркастично прокомментировал английский Наргиз: «Интересно, а узбеки тоже понимают, что вы вещаете. Боитесь и в Америку взъезд закроют». Финалистка шоу «Голос» не стала сдерживать себя и ответила любопытной пользовательнице:

«Как же мне в Америку въезд закроют? Я же гражданка США. А узбеки понимают и говорят на языках мира так, как тебе и не снилось. Так что сиди и не трынди, бот членоголовый. Завидуй молча, вата».

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Исполнительница двух хитов настолько возгордилась собой, что лично сделала скрин переписки и выложила на всеобщее обозрение. Помимо этого, она написала в телеграм-канале: «Ну и конечно же, о культуре, менталитете, о расизме и безнадежной тупости».

Шоу-бизнес,Максим Фадеев,
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