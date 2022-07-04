Могила Натальи Крачковской осталась без опознавательных знаков

Актриса Наталья Крачковская скончалась шесть лет назад, и заэто время с ее могилы пропали крест и фотография. Сразу после окончания гражданской панихиды по звезде фильма «Лифтуходит по расписанию» ее сын звукорежиссер Василий Крачковский заявил, что собирается поставить памятник на могилу матери, но после того, как перенесет захоронение своего отца поближе к ней.

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До этого момента место погребения на Троекуровском кладбище должно было быть отмечено деревянным крестом.

Однако перенести могилу отца наследнику актрисы удалосьтолько в 2021 году. Несмотря на это, по информации «Экспресс газеты», мемориал в честь артистки так и не был установлен. Более того, с могилы исчезли все опознавательные знаки — крест и фотография артистки, поэтому теперь на месте ее захороненияпросто ровная площадка.