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7 минут назад

Могила Натальи Крачковской осталась без опознавательных знаков

Слово и Дело

Актриса Наталья Крачковская скончалась шесть лет назад, и заэто время с ее могилы пропали крест и фотография. Сразу после окончания гражданской панихиды по звезде фильма «Лифтуходит по расписанию» ее сын звукорежиссер Василий Крачковский заявил, что собирается поставить памятник на могилу матери, но после того, как перенесет захоронение своего отца поближе к ней.

Могила Натальи Крачковской осталась без опознавательных знаков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого момента место погребения на Троекуровском кладбище должно было быть отмечено деревянным крестом.

Однако перенести могилу отца наследнику актрисы удалосьтолько в 2021 году. Несмотря на это, по информации «Экспресс газеты», мемориал в честь артистки так и не был установлен. Более того, с могилы исчезли все опознавательные знаки — крест и фотография артистки, поэтому теперь на месте ее захороненияпросто ровная площадка.

Напомним, 27 февраля 2016 года знаменитость попала вреанимацию с инфарктом. Через несколько дней у нее отказали почки. Врачи боролись за ее жизнь долгое время, но не смогли спасти, и Крачковская скончалась 3 марта.

Шоу-бизнес,Наталья Крачковская,
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