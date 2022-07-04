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27 минут назад

Муж Вайкуле рассказал о долгах певицы в Латвии

Елена Прошина

Супруг певицы Лаймы Вайкуле Андрей Латковский прокомментировал слухи о долгах артистки в Латвии. Он заверил, что звезда не знает об этом, пишет StarHit.

Муж рассказал о долгах Вайкуле в Латвии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в СМИ появилась информация, что у компании Вайкуле «Лайма Лайв» имеется задолженность 5 тыс. евро.

«Где-то, может быть, забыли заплатить, я даже не знаю. Но этим занимаются специальные люди, они отслеживают бухгалтерию. Лайма и знать не знает про это все», — сказал Латковский.

Компания «Лайма Лайв» также занимается фестивалем Laima Rendezvous в Юрмале. Последние годы мероприятие постоянно отменяется, из-за чего организация несет убытки. Сама Вайкуле не выступает более полугода.

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Ранее стало известно, что Лайма Вайкуле снова начала борьбу с онкологией. Утверждалось, что у певицы случился рецидив. Сейчас она проходит лечение в США. Однако близкие артистки отрицают ее болезнь.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
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