Ведущая шоу "Алена, блин!" рассказала о двойнике Шатунова

«В планах продюсера было отправить 24-летнего Иона Ионицэ (настоящее имя парня, родился в Молдове), которого он выбрал из почти двух тысяч претендентов, на гастроли и снять в главной роли в фильме «Ласковый май 2», — рассказала блогерша.