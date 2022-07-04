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47 минут назад

Ведущая шоу "Алена, блин!" рассказала о двойнике Шатунова

Газета.Ruиещё 1

Журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале рассказала, как продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин представил публике двойника экс-солиста группы Юрия Шатунова.

Ведущая шоу "Алена, блин!" рассказала о двойнике Шатунова
Фото: Телеканал «Россия 1»Телеканал «Россия 1»

Как объяснила ведущая шоу «Алена, блин!», у шоумена была попытка возродить популярность коллектива. Около четырех лет назад он презентовал юного исполнителя на шоу Андрея Малахова.

«В планах продюсера было отправить 24-летнего Иона Ионицэ (настоящее имя парня, родился в Молдове), которого он выбрал из почти двух тысяч претендентов, на гастроли и снять в главной роли в фильме «Ласковый май 2», — рассказала блогерша.

По словам Жигаловой, поклонники «Ласкового мая» не оценили попытку Разина вернуть былую популярность. «Как-то не сложилось — зрители не купились на эту авантюру и отказались слушать песни в таком исполнении», — объяснила она.

23 июня стало известно, что певец Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта в возрасте 48 лет.

Шоу-бизнес,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Андрей Малахов,
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