Ведущая шоу "Алена, блин!" рассказала о двойнике Шатунова

Журналистка Алена Жигалова в своем Telegram-канале рассказала, как продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин представил публике двойника экс-солиста группы Юрия Шатунова.
Как объяснила ведущая шоу «Алена, блин!», у шоумена была попытка возродить популярность коллектива. Около четырех лет назад он презентовал юного исполнителя на шоу Андрея Малахова.
«В планах продюсера было отправить 24-летнего Иона Ионицэ (настоящее имя парня, родился в Молдове), которого он выбрал из почти двух тысяч претендентов, на гастроли и снять в главной роли в фильме «Ласковый май 2», — рассказала блогерша.
По словам Жигаловой, поклонники «Ласкового мая» не оценили попытку Разина вернуть былую популярность. «Как-то не сложилось — зрители не купились на эту авантюру и отказались слушать песни в таком исполнении», — объяснила она.
23 июня стало известно, что певец Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта в возрасте 48 лет.