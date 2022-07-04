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52 минуты назад

Сын Доренко подал в суд на его вдову из-за могилы отца

Алиса Селезнёва

Сын Сергея Доренко подал в суд на его вдову, добиваясь передачи прав на могилу журналиста на Троекуровском кладбище. Об этом пишет Тelegram-канал Mash.

Сын Доренко подал в суд на его вдову из-за могилы отца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист и радиоведущий Сергей Доренко скоропостижно скончался в 2019 году в возрасте 59 лет. Ему внезапно стало плохо во время поездки на мотоцикле по центру Москвы. Врачам не удалось его спасти. Причиной смерти стал разрыв аорты.

При этом сразу после смерти журналиста начались скандалы. Его дочери просили похоронить отца по христианскому обряду, а жена Юлия утверждала, что Сергей Доренко хотел быть кремирован. В итоге часть праха развеяли над Керчью, другая часть была захоронена на Троекуровском кладбище.

Права на ответственное хранение могилы были у вдовы журналиста. Однако сын Доренко от первого брака, 23-летний Прохор, намерен добиться их передачи, чтобы иметь возможность хоронить на этом месте других членов семьи, пишет Mash.

Заявление зарегистрировано в суде. По данным официального портала московских судов общей юрисдикции, заседание по делу назначено на 27 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Шоу-бизнес,Сергей Доренко,
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