Михаил Ефремов может выйти на свободу через месяц

Актер театра и кино Михаил Ефремов, осужденный за смертельноедорожное происшествие, скоро может выйти на свободу.

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Как пишет издание PROZVEZD со ссылкой на анонимный источникиз «Современника», артист уже совсем скоро может оказаться на воле.

После освобождения, как ожидается, Ефремов выйдет на родную сцену театра. Адвокат Владимир Васильев ранее говорил, что отсидевший четверть срока артист уже получил право подать заявление с просьбой о замене тюрьмы на принудительные работы. По его словам, если просьбу удовлетворят, то звезда фильма «Граница: Таежный роман» выйдет на волю черезмесяц.