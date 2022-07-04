Михаил Ефремов может выйти на свободу через месяц

Актер театра и кино Михаил Ефремов, осужденный за смертельноедорожное происшествие, скоро может выйти на свободу.
Как пишет издание PROZVEZD со ссылкой на анонимный источникиз «Современника», артист уже совсем скоро может оказаться на воле.
После освобождения, как ожидается, Ефремов выйдет на родную сцену театра. Адвокат Владимир Васильев ранее говорил, что отсидевший четверть срока артист уже получил право подать заявление с просьбой о замене тюрьмы на принудительные работы. По его словам, если просьбу удовлетворят, то звезда фильма «Граница: Таежный роман» выйдет на волю черезмесяц.
Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в центре Москвы, в результате один человек погиб. Суд приговорил артиста к семи с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.