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18 минут назад

Мороз раскрыла причины развода с Богомоловым

Елена Прошина

Актриса Дарья Мороз в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» рассказала, что стало причиной развода с режиссером Константином Богомоловым.

Мороз раскрыла причины развода с Богомоловым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кинематографист женился на Ксении Собчак через год после развода с Мороз. Именно Ксению считали причиной расставания пары. Однако Дарья опровергла эти сведения, назвав настоящую причину. По ее словам, инициатором была она.

«Это сугубо личностные причины. В первую очередь, мои. Я наткнулась на внутреннюю стену и поняла, что мне нужно выходить. Я не хотела разрушать весь мир», — рассказала звезда.

По словам Мороз, у экс-супруга довольно непростой характер, из-за чего у бывших избранников случались конфликты. Из-за постоянных ссор паре было трудно найти общий язык.

Напомним, Дарья Мороз и Константин Богомолов были женаты около восьми лет. У них растет общая дочь Анна. После развода им удалось сохранить хорошие отношения.

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