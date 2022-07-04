Мороз раскрыла причины развода с Богомоловым

Актриса Дарья Мороз в эфире YouTube-шоу «Скажи Гордеевой» рассказала, что стало причиной развода с режиссером Константином Богомоловым.

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Кинематографист женился на Ксении Собчак через год после развода с Мороз. Именно Ксению считали причиной расставания пары. Однако Дарья опровергла эти сведения, назвав настоящую причину. По ее словам, инициатором была она.

«Это сугубо личностные причины. В первую очередь, мои. Я наткнулась на внутреннюю стену и поняла, что мне нужно выходить. Я не хотела разрушать весь мир», — рассказала звезда.

По словам Мороз, у экс-супруга довольно непростой характер, из-за чего у бывших избранников случались конфликты. Из-за постоянных ссор паре было трудно найти общий язык.