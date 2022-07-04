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20 минут назад

Бузовой подарили три гигантских букета роз. Видео

Александр Кузьмин

Певице и телеведущей Ольге Бузовой подарили три гигантских букета белых роз. Об этом поклонникам сообщила сама звезда, опубликовав короткий ролик из ресторана в своем личном Telegram-канале.

На записи видно, что принесшие цветы мужчины еле-еле удерживают их в руках. О том, кто презентовал шикарные букеты, Бузова не уточнила.

«Любите ли вы цветы так, как люблю их я», – подписала видео популярная исполнительница.

Ранее Ольга Бузова уехала из России на съемки проекта «Звезды в Африки». 36-летняя артистка участвует в шоу в качестве ведущей.

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