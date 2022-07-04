Бузовой подарили три гигантских букета роз. Видео

Певице и телеведущей Ольге Бузовой подарили три гигантских букета белых роз. Об этом поклонникам сообщила сама звезда, опубликовав короткий ролик из ресторана в своем личном Telegram-канале.

На записи видно, что принесшие цветы мужчины еле-еле удерживают их в руках. О том, кто презентовал шикарные букеты, Бузова не уточнила.

«Любите ли вы цветы так, как люблю их я», – подписала видео популярная исполнительница.