Бузовой подарили три гигантских букета роз. Видео

Певице и телеведущей Ольге Бузовой подарили три гигантских букета белых роз. Об этом поклонникам сообщила сама звезда, опубликовав короткий ролик из ресторана в своем личном Telegram-канале.
На записи видно, что принесшие цветы мужчины еле-еле удерживают их в руках. О том, кто презентовал шикарные букеты, Бузова не уточнила.
«Любите ли вы цветы так, как люблю их я», – подписала видео популярная исполнительница.
Ранее Ольга Бузова уехала из России на съемки проекта «Звезды в Африки». 36-летняя артистка участвует в шоу в качестве ведущей.