Вдова Шатунова вместе с детьми покинет Россию

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана и дети после смерти музыканта уедут в Германию.
По словам директора ныне покойного исполнителя Аркадия Кудряшова, по приезде в Россию семья занималась вопросами, связанными с наследством. Родственники, как и полагается, получат оставленное артистом состояние через полгода после кончины Шатунова.
Вскоре родные отправятся в Германию, добавил Кудряшов. По его словам, за границей у семьи Шатунова есть дом, пишет kp.ru.
Представитель экс-солиста «Ласкового мая» добавил, что родные тяжело переживают уход из жизни певца. Наиболее остро реагирует дочь Шатунова, которая, к слову, на похоронах на некоторое время покинула траурное мероприятие.
Шатунов умер 23 июня в возрасте 48 лет. Предварительно,смерть наступила от обширного инфаркта.