Вдова Шатунова вместе с детьми покинет Россию

Вдова певца Юрия Шатунова Светлана и дети после смерти музыканта уедут в Германию.

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По словам директора ныне покойного исполнителя Аркадия Кудряшова, по приезде в Россию семья занималась вопросами, связанными с наследством. Родственники, как и полагается, получат оставленное артистом состояние через полгода после кончины Шатунова.

Вскоре родные отправятся в Германию, добавил Кудряшов. По его словам, за границей у семьи Шатунова есть дом, пишет kp.ru.

Представитель экс-солиста «Ласкового мая» добавил, что родные тяжело переживают уход из жизни певца. Наиболее остро реагирует дочь Шатунова, которая, к слову, на похоронах на некоторое время покинула траурное мероприятие.