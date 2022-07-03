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1 час назад

Как зарабатывают блогеры после отключения монетизации на YouTube

Ирина Лебедева

Российские блогеры теперь живут на средства от размещения в своих роликах спонсорских материалов. Вставка рекламного контента об некоем товаре, услуге или компании может принести какой-то доход.

Как зарабатывают блогеры после отключения монетизации на YouTube
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но в целом за март и апрель количество рекламных контрактов у блогеров сократилось наполовину. Об этом порталу gazeta.ru рассказала операционный директор агентства по работе с блогерами Perfluence Евгения Казакова.

«Фактически единственная возможность продолжить коммуникацию теперь — это рекламная интеграция у блогеров», - сказала эксперт.

Ранее 70–80% всего дохода инфлюенсеров приходилось как раз на партнерскую программу с YouTube.

«Но по факту какой-то замены монетизации YouTube нет и пока не предвидится», — констатировала Казакова.

В 2020 году заработок топовых блогеров, работающих в жанре интервью, исчислялся десятками миллионов рублей в год, сообщал «Коммерсант».

Шоу-бизнес,Евгения Казакова,Коммерсант,
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