Как зарабатывают блогеры после отключения монетизации на YouTube

Российские блогеры теперь живут на средства от размещения в своих роликах спонсорских материалов. Вставка рекламного контента об некоем товаре, услуге или компании может принести какой-то доход.

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Но в целом за март и апрель количество рекламных контрактов у блогеров сократилось наполовину. Об этом порталу gazeta.ru рассказала операционный директор агентства по работе с блогерами Perfluence Евгения Казакова.

«Фактически единственная возможность продолжить коммуникацию теперь — это рекламная интеграция у блогеров», - сказала эксперт.

Ранее 70–80% всего дохода инфлюенсеров приходилось как раз на партнерскую программу с YouTube.

«Но по факту какой-то замены монетизации YouTube нет и пока не предвидится», — констатировала Казакова.