Концерт группы "Руки вверх" для фанаток закончился в полиции

Несколько криминальных инцидентов произошло на многотысячном концерте группы «Руки Вверх» в «Лужниках». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

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Так, после концерта зрительница обратилась в полицию с заявлением об избиении. По ее словам, неизвестная девушка набросилась на нее и сильно ударила по лицу. Чем был вызван этот поступок, пока не сообщается.

Кроме того, у другой фанатки на концерте украли дорогой флагманский телефон - стоимостью около 100 тысяч рублей. Потерпевшая также написала заявление в полицию.

Правоохранители начали проверку заявлений. На концерт, по данным группы, было продано 75 тысяч билетов.