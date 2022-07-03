Продюсер озвучил гонорар Пугачевой за одно выступление

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что Алла Пугачева назначила очень высокую сумму гонорара за свой концерт – 350 тысяч евро.
Это сделано специально – Примадонна не нуждается и вполне может обойтись без выступлений. Ну а если все-таки ее пригласят, то получит достойный заработок. Причем и в этом случае певица будет диктовать свои условия, - пишет портал prozvezd.
«Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия. «Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду!» Она может так сказать – единственная из всех наших артистов. В этом ее величие», - пояснил Лавров.
Более того, Алла Борисовна всегда может хорошо заработать и без концертов.
«Она может смело не выступать. Сейчас в Россию вернется, и любой канал отвалит ей столько денег за откровения, сколько она захочет. Потому что Алла — это рейтинг», - уверен продюсер.
Вопрос, вернется ли семейство в Россию, остается открытым. Сама Пугачева подчеркивала, что возвращение планируется в конце августа — к началу учебного года детей пары, Гарри и Лизы.
Однако многие считают, что многочисленные высказывания Галкина про СВО ставят крест на этих планах. Знающая все и вся Ксения Собчак не так давно в интервью подчеркнула, что, увы, «Максим сжег все мосты».