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20 минут назад

Продюсер озвучил гонорар Пугачевой за одно выступление

Ирина Лебедева

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что Алла Пугачева назначила очень высокую сумму гонорара за свой концерт – 350 тысяч евро.

Продюсер озвучил гонорар Пугачевой за одно выступление
Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина© РИА Новости / Евгения Новоженина

Это сделано специально – Примадонна не нуждается и вполне может обойтись без выступлений. Ну а если все-таки ее пригласят, то получит достойный заработок. Причем и в этом случае певица будет диктовать свои условия, - пишет портал prozvezd.

«Она назвала сумму в 350 тысяч евро и ждет. Если кто и согласится ее взять за эти деньги, она будет выдвигать свои условия. «Значит, так. Хотите, чтобы я у вас была, справляйте день рождения в Юрмале. И я приду!» Она может так сказать – единственная из всех наших артистов. В этом ее величие», - пояснил Лавров.

Более того, Алла Борисовна всегда может хорошо заработать и без концертов.

«Она может смело не выступать. Сейчас в Россию вернется, и любой канал отвалит ей столько денег за откровения, сколько она захочет. Потому что Алла — это рейтинг», - уверен продюсер.

Вопрос, вернется ли семейство в Россию, остается открытым. Сама Пугачева подчеркивала, что возвращение планируется в конце августа — к началу учебного года детей пары, Гарри и Лизы.

Однако многие считают, что многочисленные высказывания Галкина про СВО ставят крест на этих планах. Знающая все и вся Ксения Собчак не так давно в интервью подчеркнула, что, увы, «Максим сжег все мосты».

Шоу-бизнес,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Сергей Лавров,
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