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37 минут назад

Асмус высказалась об эмиграции

Ирина Лебедева

На фоне отъездов многих звезд шоу-бизнеса и деятелей культуры за пределы России Кристина Асмус озвучила собственные планы. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» сообщила, что уезжать никуда не собирается.

Асмус высказалась об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом информирует «Комсомольская Правда».

«Передо мной никогда не стоял вопрос об отъезде куда-либо из России. Только экспедиции в рамках съемок», — сказала Асмус.

Что касается ее коллег, то Кристина отказалась как-то комментировать их поступки.

Актриса Кристина Асмус в ходе прямого эфира «ОК на связи» вспомнила, как злоупотребляла диетами и «питалась подорожником» из-за страха набрать лишние килограммы.

«Раньше я все время сидела на голодных диетах, принимала себя, только когда вес был 41 кг. Я питалась подорожником или максимум съедала пол-яблока в день во время съемок, спектаклей, где мне нужно было выходить в белье или в обтягивающем платье», — подчеркнула Асмус.

Шоу-бизнес,Кристина Асмус,
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