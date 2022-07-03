Асмус высказалась об эмиграции

На фоне отъездов многих звезд шоу-бизнеса и деятелей культуры за пределы России Кристина Асмус озвучила собственные планы. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» сообщила, что уезжать никуда не собирается.
Об этом информирует «Комсомольская Правда».
«Передо мной никогда не стоял вопрос об отъезде куда-либо из России. Только экспедиции в рамках съемок», — сказала Асмус.
Что касается ее коллег, то Кристина отказалась как-то комментировать их поступки.
Актриса Кристина Асмус в ходе прямого эфира «ОК на связи» вспомнила, как злоупотребляла диетами и «питалась подорожником» из-за страха набрать лишние килограммы.
«Раньше я все время сидела на голодных диетах, принимала себя, только когда вес был 41 кг. Я питалась подорожником или максимум съедала пол-яблока в день во время съемок, спектаклей, где мне нужно было выходить в белье или в обтягивающем платье», — подчеркнула Асмус.