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17 минут назад

Ученик Табакова много лет выплачивал ему долг

Ирина Лебедева

Актер Вячеслав Чепурченко признался, что выплачивал долг Табакову. Режиссер с удовольствием помогал своим ученикам. Чепурченко, звезда сериалов «Измены» и «Жуки», рассказал, как благодаря своему учителю смог приобрести квартиру в столице. Об этом пишет Экспресс Газета, со ссылкой на интервью актера изданию «Антенна».

Молодой актер много лет выплачивал долг Табакову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москве сначала жил в небольшой однушечке. Повезло, что Олег Павлович Табаков помог материально, поверил мне, а я потом выплачивал ему долг. С появлением второго ребенка мы переехали в евротрешку. Живем в направлении Люберец, это теперь московский район Некрасовка»,

Таким образом Чепурченко оказался в долговой кабале у маэстро. За что ему и благодарен по сей день.

Актер рассказывает, что он поверил в себя именно после того, как его поддержал Табаков. В Москве он сделал успешную профессиональную карьеру, а также построил личную жизнь. Он женат на актрисе Екатерине Шуваевой, у них сын и дочь.

Ранее актер признался, что смог попасть в «Табакерку» благодаря Табакову. По его словам, худрук театра сказал ему, что свободных мест уже не было, но он сделал для него исключение.

Шоу-бизнес,Вячеслав Чепурченко,Олег Табаков,
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