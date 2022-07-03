Молодой актер много лет выплачивал долг Табакову

Актер Вячеслав Чепурченко признался, что выплачивал долг Табакову. Режиссер с удовольствием помогал своим ученикам. Чепурченко, звезда сериалов «Измены» и «Жуки», рассказал, как благодаря своему учителю смог приобрести квартиру в столице. Об этом пишет Экспресс Газета, со ссылкой на интервью актера изданию «Антенна».

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«В Москве сначала жил в небольшой однушечке. Повезло, что Олег Павлович Табаков помог материально, поверил мне, а я потом выплачивал ему долг. С появлением второго ребенка мы переехали в евротрешку. Живем в направлении Люберец, это теперь московский район Некрасовка»,

Таким образом Чепурченко оказался в долговой кабале у маэстро. За что ему и благодарен по сей день.

Актер рассказывает, что он поверил в себя именно после того, как его поддержал Табаков. В Москве он сделал успешную профессиональную карьеру, а также построил личную жизнь. Он женат на актрисе Екатерине Шуваевой, у них сын и дочь.