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1 час назад

СМИ сообщили о нападении на родственницу Запашных

Ирина Лебедева

Представительница династии Запашных Элла Запашная пострадала от хулиганских действий буйного соседа. 57-летнюю потомственную артистку цирка, клоунессу, избили и сломали ей палец. Об этом информирует gazeta.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.

СМИ сообщили о нападении на родственницу Запашных
Фото: ОдноклассникиОдноклассники

Причина конфликта – заблокированный автомобиль мужчины. Двор дома в Стрельбищенском переулке, где живут Элла и ее обидчик, коммунальные службы приводят в порядок.

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Для того, чтобы проводились работы, жильцы договорились на какое-то время освободить двор от машин. Но некоторые автовладельцы это решение игнорируют, в частности, тот самый сосед. Отчаявшись объяснить, что авто мешает коммунальным службам, Элла с подругой заблокировали ему выезд.

Сосед же решил применить силу. В результате стычки у Запашной рука в гипсе, а хулиганом займутся правоохранительные органы.

Певец Прохор Шаляпин ранее рассказывал, что из-за парковочной войны ему плюнули в лицо.

«Недавно приехал, сзади пристраивается машина. Я понимаю, что он хочет за мной проскочить, стою и жду. Мне сигналят, потом выскочил сосед, стали кричать и ругаться, он начал угрожать, после чего плюнул мне в лицо. Впервые в жизни харкнули прямо в…» – заявил Шаляпин в эфире шоу «Звезды сошлись».

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Стас Пьеха,
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