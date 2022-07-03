СМИ сообщили о нападении на родственницу Запашных

Представительница династии Запашных Элла Запашная пострадала от хулиганских действий буйного соседа. 57-летнюю потомственную артистку цирка, клоунессу, избили и сломали ей палец. Об этом информирует gazeta.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.
Причина конфликта – заблокированный автомобиль мужчины. Двор дома в Стрельбищенском переулке, где живут Элла и ее обидчик, коммунальные службы приводят в порядок.
Для того, чтобы проводились работы, жильцы договорились на какое-то время освободить двор от машин. Но некоторые автовладельцы это решение игнорируют, в частности, тот самый сосед. Отчаявшись объяснить, что авто мешает коммунальным службам, Элла с подругой заблокировали ему выезд.
Сосед же решил применить силу. В результате стычки у Запашной рука в гипсе, а хулиганом займутся правоохранительные органы.
Певец Прохор Шаляпин ранее рассказывал, что из-за парковочной войны ему плюнули в лицо.
«Недавно приехал, сзади пристраивается машина. Я понимаю, что он хочет за мной проскочить, стою и жду. Мне сигналят, потом выскочил сосед, стали кричать и ругаться, он начал угрожать, после чего плюнул мне в лицо. Впервые в жизни харкнули прямо в…» – заявил Шаляпин в эфире шоу «Звезды сошлись».