СМИ сообщили о нападении на родственницу Запашных

Представительница династии Запашных Элла Запашная пострадала от хулиганских действий буйного соседа. 57-летнюю потомственную артистку цирка, клоунессу, избили и сломали ей палец. Об этом информирует gazeta.ru со ссылкой на Телеграм-каналы.

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Причина конфликта – заблокированный автомобиль мужчины. Двор дома в Стрельбищенском переулке, где живут Элла и ее обидчик, коммунальные службы приводят в порядок.

Для того, чтобы проводились работы, жильцы договорились на какое-то время освободить двор от машин. Но некоторые автовладельцы это решение игнорируют, в частности, тот самый сосед. Отчаявшись объяснить, что авто мешает коммунальным службам, Элла с подругой заблокировали ему выезд.

Сосед же решил применить силу. В результате стычки у Запашной рука в гипсе, а хулиганом займутся правоохранительные органы.

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