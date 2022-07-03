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22 минуты назад

Вдова Шатунова госпитализирована из-за проблем с сердцем

Ирина Лебедева

Юрий Шатунов ушел из жизни неожиданно и безвременно. Певец оставил вдову Светлану и двоих детей – сына Дэнниса и дочь Эстеллу.

Вдова Шатунова госпитализирована из-за проблем с сердцем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продюсер Александр Герасимов рассказал порталу prozvezd, что из-за трагедии, приведшей к нервным перегрузкам, Светлана попала в больницу из-за проблем с сердцем.

Герасимов объяснил, что при жизни певец трудился, чтобы его близкие жили в комфортных условиях. Он очень много работал, обеспечивая будущее семьи.

«Очень жалко его жену и детей. У него была потрясающая семья, которую он оберегал и никогда в помойку под названием “шоубизнес” не впихивал. У жены после известия о смерти Юры начались проблемы с сердцем, она даже в больницу была вынуждена лечь. Как они теперь без него?» - переживает Герасимов.

Телеведущий Андрей Малахов посвятил новый выпуск своей программы «Привет, Андрей!» покойному певцу Юрию Шатунову. Он рассказал о переживаниях дочери артиста Эстеллы. На похоронах солиста «Ласкового мая» девочке стало плохо. Дочь покойного исполнителя пришлось увести с траурной церемонии.

Шоу-бизнес,Александр Герасимов,Юрий Шатунов,Андрей Малахов,
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