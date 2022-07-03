Рики Мартин ответил на обвинения в домашнем насилии

Певец Рики Мартин отверг обвинения в абьюзе и отказе выплачивать $3 млн комиссионных его бывшему менеджеру Ребекке Друкер. Жалоба была подана в соответствии с Законом 54, также известным как Закон о предотвращении домашнего насилия и вмешательства. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на представителя Мартина.

Фото: Jordan Strauss/AP Jordan Strauss/AP

«Обвинения против Рики Мартина, которые привели к выдаче охранного ордера, полностью ложны и сфабрикованы, — заявил собеседник издания. — Мы уверены, что наш клиент будет полностью оправдан, когда истинные факты об этом деле станут известны».

Ранее бывший менеджер Мартина подала иск против него в Верховный суд Лос-Анджелеса. Она заявила, что артист отказался платить ей миллионы долларов комиссионных, а также угрожал и пытался заставить подписать договор о неразглашении, в соответствии с которым Друкер не имела бы права рассказывать об «отвратительном поведении Мартина».