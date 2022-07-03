Покинувший Израиль Галкин записал видеообращение

В СМИ и социальных сетях накануне прошла информация о том, что Пугачева покинула супруга вместе с детьми. В интернете было выложено видео, где Алла Борисовна гуляет с детьми и их няней вдоль пляжа. Максима Галкина действительно камера не запечатлела.
Сегодня юморист опроверг слухи о проблемах в звездном семействе. Он в микроблоге разместил собственный видеоролик, где показал совместную прогулку на пляже в Юрмале на фоне красивого заката. Об этом пишет ФАН.
22 июня Максим Галкин завершил концертный тур по Израилю. С 5 по 13 августа у шоумена запланированы концерты в таких городах Латвии, как Лиепая, Юрмала, Таллин, Йыхви и Резекне.