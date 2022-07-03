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1 час назад

Покинувший Израиль Галкин записал видеообращение

Ирина Лебедева

В СМИ и социальных сетях накануне прошла информация о том, что Пугачева покинула супруга вместе с детьми. В интернете было выложено видео, где Алла Борисовна гуляет с детьми и их няней вдоль пляжа. Максима Галкина действительно камера не запечатлела.

Покинувший Израиль Галкин записал видеообращение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня юморист опроверг слухи о проблемах в звездном семействе. Он в микроблоге разместил собственный видеоролик, где показал совместную прогулку на пляже в Юрмале на фоне красивого заката. Об этом пишет ФАН.

22 июня Максим Галкин завершил концертный тур по Израилю. С 5 по 13 августа у шоумена запланированы концерты в таких городах Латвии, как Лиепая, Юрмала, Таллин, Йыхви и Резекне.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,
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