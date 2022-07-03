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54 минуты назад

Егор Крид попал в больницу

Елена Прошина

Российский исполнитель Егор Крид ближайшие дни проведет в медучреждении, сообщает «Пятый канал».

Егор Крид попал в больницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам артиста, ему стало плохо 1 июля, в связи с этим он решил «сменить обстановочку». Весь день его осматривали врачи. Певец прошел все возможные виды обследования, чтобы понять причину недомогания, и даже сеанс гипноза.

В целом Крид старается сохранять оптимистичное настроение, хотя и лежит «весь обвешанный проводами».

«Тут, конечно, чуть скучновато одному в четырех белых стенах, но если что, есть кнопка вызова медсестры», — пошутил исполнитель.

Своё состояние он оценивает как среднее, но причину резкого ухудшения самочувствия не называет.

В ближайшие два дня Крид планирует отдыхать, смотреть сериалы и общаться с поклонниками.

Шоу-бизнес,Крид,
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