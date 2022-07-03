Егор Крид попал в больницу

По словам артиста, ему стало плохо 1 июля, в связи с этим он решил «сменить обстановочку». Весь день его осматривали врачи. Певец прошел все возможные виды обследования, чтобы понять причину недомогания, и даже сеанс гипноза.
В целом Крид старается сохранять оптимистичное настроение, хотя и лежит «весь обвешанный проводами».
«Тут, конечно, чуть скучновато одному в четырех белых стенах, но если что, есть кнопка вызова медсестры», — пошутил исполнитель.
Своё состояние он оценивает как среднее, но причину резкого ухудшения самочувствия не называет.
В ближайшие два дня Крид планирует отдыхать, смотреть сериалы и общаться с поклонниками.