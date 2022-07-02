Продюсер «Землян» объяснил нелюбовь к званиям «заслуженных артистов»

«Вы знаете, 60 тысяч человек придет, что может быть дороже этого. Странно ведь звучит Пол Маккартни, заслуженный артист английской республики. Важнее то, что более 20 миллионов дисков мы продали. От 200 до 300 концертов в год у нас было. И сейчас, Игорю 69 лет, он мальчик еще. Но в эти года мы собрались. Надеюсь не повторим путь роллингов», — сказал он.