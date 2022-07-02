Продюсер «Землян» объяснил нелюбовь к званиям «заслуженных артистов»

Вечером 2 июля на «Газпром-Арене» пройдет юбилейный концерт группы «Земляне». Помимо бессменных Игоря Романова (вокал и гитара) и художественного руководителя и барабанщика Владимира Киселёва, на сцену выйдут молодые члены группы вокалист Андрей Храмов клавишник Андрей Дубровин.
Зрители смогут услышать как новые песни коллектива, так и культовые «Трава у дома», «Каскадеры», «Каратэ», и другие известные хиты, - рассказывает 5 Канал.
На пресс-конференции Киселев объяснил журналистам, почему музыканты не стремятся к получению звания «заслуженных артистов»
«Вы знаете, 60 тысяч человек придет, что может быть дороже этого. Странно ведь звучит Пол Маккартни, заслуженный артист английской республики. Важнее то, что более 20 миллионов дисков мы продали. От 200 до 300 концертов в год у нас было. И сейчас, Игорю 69 лет, он мальчик еще. Но в эти года мы собрались. Надеюсь не повторим путь роллингов», — сказал он.
Как пишет издание dp.ru, цена билетов менее 100 рублей. По словам Владимира Киселева, группа хотела, чтобы попасть на концерт мог любой поклонник их творчества, вне зависимости от достатка. Всю выручку передадут госпиталю в городе Горловка в ДНР. Речь идет о не такой уж маленькой сумме: на концерте ожидается несколько десятков тысяч зрителей.
Песня «Трава у дома» а хитом, который поют до сих пор, а Роскосмос признал композицию гимном российской космической отрасли. Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина россиян ассоциируют именно с этой песней российскую космонавтику.