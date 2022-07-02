Валерия объяснила, почему отменила несколько концертов

Валерия была вынуждена перенести запланированные ранее концерты в Сочи, Краснодаре и Пятигорске на осень. О причинах такого демарша она сообщила в социальных сетях.
Певица рассказала, что недавно переболела коронавирусом, причем уже во второй раз. И из-за последствий болезни вынуждена отменить выступления.
«Общее самочувствие хорошее — живу, работаю, снимаюсь, но сильнейшая заложенность в груди и кашель не позволяют мне полноценно петь», — написала исполнительница.
Предполагается, что звезда появится перед зрителями в сентябре, - информирует ФАН.
Недавно Валерия оступилась на ступенях сцены при съемке новой ТВ – программы. Упала певица прямо-таки плашмя, но, к счастью, обошлось без переломов и серьезных травм. Валерия была в открытом мини-платье, так что коленки пострадали довольно сильно. Об этом пишет Экспресс Газета.