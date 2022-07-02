Соседов о Шатунове: «Коллеги относились к нему так себе»

«Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народа приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями. Не вижу ничего плохого в том, что к Шатунову на прощание не пришли коллеги. Я, например, видел Юру три раза в жизни. Я что, должен на похороны идти?» - заявил Соседов.