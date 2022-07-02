Соседов о Шатунове: «Коллеги относились к нему так себе»

Очередь в траурный зал на Троекуровском кладбище, где находился гроб с телом Юрия Шатунова, растянулась на километр. Попрощаться со своим кумиром пришло более 14 тысяч россиян.
Однако звезды шоу-бизнеса печальную церемонию проигнорировали. Как пишет СтарХит, приехали лишь Николай Басков, Игорь Крутой и создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов.
Музыкальный критик Сергей Соседов объясняет отсутствие коллег по цеху не занятостью их, а отсутствием дружеских отношений с умершим певцом.
«Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народа приехало, а здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы — те, кого он очаровал своими песнями. Не вижу ничего плохого в том, что к Шатунову на прощание не пришли коллеги. Я, например, видел Юру три раза в жизни. Я что, должен на похороны идти?» - заявил Соседов.
Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Из-за семейных проблем часть жизни он провел в детском доме. В октябре 1986 года Шатунов в Оренбурге познакомился с руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым, который написал для начинающего певца композиции «Вечер холодной зимы» и «Метель в чужом городе», с которых началась история группы «Ласковый май».