Рудковская обвинила Моргенштерна* в дешевых трюках

Яна Рудковская раскритиковала действия Алишера Моргенштерна, ранее устроившего скандал из-за своего якобы возвращения в Россию.

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Музыкант в соцсети показал фотографию авиабилета с информацией о рейсе из Праги в Москву и призвал поклонников бронировать столики в своем ресторане Kaif Provenance. Позднее он сообщил, что никуда не выезжал, а на открытии точки общественного питания присутствовал его двойник.

Рудковская в Телеграм-канале заявила, что считает Алишера лучшим шоуменом страны – но по прошлому году. А сейчас рэпер, по ее словам, не представил публике ничего интересного, зато ударился в стремление подогреть интерес к своей персоне любой ценой.

«Подогрев к себе интереса идет по классике жанра: свадьба, развод, политика, запрещенные вещества и даже двойники, но интерес падает», - написала она.

По мнению Рудковской, сейчас публика хочет позитива и искренности, а дешевые трюки всем надоели.

«…локальные потуги на российском рынке почему -то уже не вызывают былого восторга и хайпа! Пора браться за серьезную работу, Москва слезам и уж тем более, двойникам, не верит», - отметила продюсер.

Пару месяцев назад исполнитель Алишер Моргенштерн получил солидный штраф. Дело в том, что в клипах артиста была обнаружена пропаганда запрещенных веществ.

Узнав об этом, звезда поторопился уехать как можно скорее из России, и вскоре он был признан иностранным агентом. На протяжении полугода артист был вынужден жить в разных странах. Его видели в ОАЭ, Израиле и Литве.