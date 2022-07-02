Эксперт рассказала об операциях, которые предстоят Хлебниковой

Прошлой осенью Марина Хлебникова сильно пострадала из-за пожара в собственной квартире. Медики всерьез опасались за ее жизнь. Также пластическим хирургам пришлось восстанавливать обожженные кожные покровы, в том числе наиболее сильно пострадавшие от огня лицо и шею.

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Сейчас певица чувствует себя неплохо, она потихоньку втягивается в рабочий ритм и записывает песни. Но восстанавливать внешность ей придется еще долго. Об этом пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала порталу woman.ru.

«Скорей всего певица перенесла пересадку кожи — такими операциями занимаются, как правило, специалисты из ожоговых центров. После пересадки должно пройти какое-то время, за которое приживаются ткани и организм в целом восстанавливается.

После этого Марине Хлебниковой предстоит делать коррекцию рубцов. Обычно после пересадки кожи применяются лазерные шлифовки СО2 и некоторые инъекционные процедуры. Но любые вмешательства должны быть исключительно щадящие», - уверена эксперт.

Марина Хлебникова появилась в эфире программы «Пусть говорят», посвященной скоропостижному уходу Юрия Шатунова и Пьера Нарцисса из жизни. Во время беседы с ведущим, исполнительница хита «Чашка кофею» еще раз рассказала о том, как ей пришлось перенести несколько операций и пройти курс реабилитации, прежде чем она могла бы спокойно появляться на публике и участвовать в записях программ.