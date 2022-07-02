Умерла мама Гогена Солцева

Мама эпатажного шоумена Гогена Солнцева скончалась в одной из московских больниц от осложнений после ампутации конечности. Людмила Кравцова ранее тяжело переболела коронавирусом, потом попала в больницу – женщине ампутировали ногу. Врачи больше месяца боролись за ее жизнь, но их усилия оказались тщетны. Об этом пишет портал PROZVEZD.