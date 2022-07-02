Умерла мама Гогена Солцева

Мама эпатажного шоумена Гогена Солнцева скончалась в одной из московских больниц от осложнений после ампутации конечности. Людмила Кравцова ранее тяжело переболела коронавирусом, потом попала в больницу – женщине ампутировали ногу. Врачи больше месяца боролись за ее жизнь, но их усилия оказались тщетны. Об этом пишет портал PROZVEZD.
«Да, моя мать умерла. Пока никаких подробностей не знаю. Мне только час назад сообщили данную информацию», - заявил Солнцев.
Ранее бывшая супруга Гогена Екатерина Терешкович обвиняла его в отсутствии заботы о тяжелобольной матери. Терешкович сообщила, что он даже не захотел прерывать свой отпуск в Сочи, чтобы приехать поддержать мать перед операцией.
Некоторое время назад шоумен Гоген Солнцев в студии Telegram-канала "Звездач" предположил, что Дана Борисова предлагала интим-услуги на специализированных сайтах.
«Мне даже говорили подруги: "Дана Борисова на сайтах интим-услуг выставляется". Я говорю, позвоните, попробуйте заказать. Может быть, приедет вообще какая-нибудь не Дана Борисова. Фотографии же любые могут использоваться», - рассказал Солнцев.