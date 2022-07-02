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2 часа назад

Умерла мама Гогена Солцева

Ирина Лебедева

Мама эпатажного шоумена Гогена Солнцева скончалась в одной из московских больниц от осложнений после ампутации конечности. Людмила Кравцова ранее тяжело переболела коронавирусом, потом попала в больницу – женщине ампутировали ногу. Врачи больше месяца боролись за ее жизнь, но их усилия оказались тщетны. Об этом пишет портал PROZVEZD.

Умерла мама Гогена Солцева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Да, моя мать умерла. Пока никаких подробностей не знаю. Мне только час назад сообщили данную информацию», - заявил Солнцев.

Ранее бывшая супруга Гогена Екатерина Терешкович обвиняла его в отсутствии заботы о тяжелобольной матери. Терешкович сообщила, что он даже не захотел прерывать свой отпуск в Сочи, чтобы приехать поддержать мать перед операцией.

Некоторое время назад шоумен Гоген Солнцев в студии Telegram-канала "Звездач" предположил, что Дана Борисова предлагала интим-услуги на специализированных сайтах.

«Мне даже говорили подруги: "Дана Борисова на сайтах интим-услуг выставляется". Я говорю, позвоните, попробуйте заказать. Может быть, приедет вообще какая-нибудь не Дана Борисова. Фотографии же любые могут использоваться», - рассказал Солнцев.

Шоу-бизнес,Екатерина Терешкович,Гоген Солнцев,Дана Борисова,
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